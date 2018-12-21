В Казани лжесотрудники Роспотребнадзора обманули клиентов «Жемчужной реки»

В Казани мошенники от имени Роспотребнадзора предлагали помощь туристам, пострадавшим от действий туроператора «Жемчужная река». От действий лжесотрудников ведомства за последнюю неделю пострадали трое татарстанцев.

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Сети появился ресурс, на котором «активно зазывают пострадавших потребителей» и обещают бесплатную консультацию.



«При звонке в кол-центр сотрудники отвечают «Центр правовой защиты» и приглашают в офис на К. Маркса, 49/13 (Казань)», — говорится в сообщении ведомства.

Потребители платили за якобы оказанную консультацию денежные средства в размере 1000 рублей. Консультация состояла в том, что юристы фирмы адресовали пострадавших потребителей в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате на острове Хайнань вынужденно задержались около 1,5 тысячи российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары.



11 декабря первый рейс с 373 российскими туристами из Китая вернулся в Казань.

