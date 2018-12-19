Минниханову представили проект биохимического кластера

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект биохимического кластера, специализирующегося на производстве биопластика и биопротеина. О потенциале производства этой продукции на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» рассказал Игорь Гунбин, директор департамента инжиниринга ООО «Химмаш-аппарат».

По его словам, кластер может представлять собой комплекс производств, где будет перерабатываться несколько видов сырья и одновременно производиться несколько видов продукции.

Рынок биопластика и биопротеина имеет хорошие перспективы, учитывая, что эта продукция не создает вреда для окружающей среды, а многие государства сегодня принимают соответствующие директивы в сфере охраны экологии, отметил Гунбин. Минниханов пообещал, что Татарстан изучит опыт компании.

Отметим, что производство биопротеинов может быть запущено на территории особой экономической зоны «Алабуга». В конце 2017 года наблюдательный совет ОЭЗ рассмотрел заявку компании «Протелюкс» на строительство предприятия стоимостью 18 млрд рублей. «Протелюкс» планировал производить на основе биопротеина кормовые добавки.