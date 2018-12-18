Цены на нефть упали до минимума с октября 2017 года

Цены на нефть обновили очередной годовой минимум, несмотря на соглашение о сокращении добычи, заключенное странами ОПЕК и их союзниками в декабре. В понедельник фьючерсы на нефть на Нью-Йоркской бирже просели на 4,1%, опустившись ниже $50 впервые с октября 2017 года, пишет Bloomberg.

Давление на нефтяной рынок оказывают сомнения инвесторов относительно способности ОПЕК+ достичь достаточного сокращения добычи, чтобы компенсировать излишки предложения нефти в 2019 году. Множатся опасения по поводу роста сланцевой добычи в США. Кроме того, сказывается общий негатив на развитых и развивающихся рынках, которые в последние дни пережили серьезное падение.

В отрицательной зоне 18 декабря находятся и акции российских нефтяных компаний. Так, обыкновенные бумаги «Роснефти» на 15.00 по московскому времени теряют 1,5%, «Лукойла» — 3,6%, «Татнефти» — 1,4%.