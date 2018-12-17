Telegram пожаловался в Совет Европы на пакет Яровой

Международная правозащитная группа «Агора», компания Telegram Messenger LLP и Объединение альтернативных операторов связи пожаловались в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на ограничение в России права на уважение частной жизни и тайну переписки.



В меморандуме утверждается, что российские власти не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое «по делу «Роман Захаров против России», передают «Ведомости».

Заявители пожаловались, что власти распространили систему постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации. Так, в 2016 году был принят так называемый пакет Яровой, обязавший операторов связи и интернет-сервисы обеспечить спецслужбам доступ к данным интернет-коммуникации.

Напомним, в 2016 году ЕСПЧ признал, что российское законодательство не способно защитить граждан от несанкционированной прослушки.

Ранее Россия вошла в число худших стран по уровню свободы в интернете и заняла 53-е место в ежегодном рейтинге неправительственной организации Freedom House.