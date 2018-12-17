25 декабря гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет управляющий Ижевским операционным офисом банка «Открытие» Антон Янц

Тема беседы: «Презентация стратегии развития банка «Открытие» до 2020 года. Объединение «Бинбанка» с «Открытием». Чего ждать клиентам?



Задать свои вопросы нашему гостю можно, кликнув по ссылке.

Возможность задать вопросы будет доступна до 23.59 23 декабря 2018 года.

Справка

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. В состав группы входит «Росгосстрах банк», страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), УК «Открытие» (управляющая компания).

По состоянию на 1 октября 2018 г. капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 273,3 млрд рублей, активы — 1,32 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база насчитывает порядка 180 тыс. юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц. Более 440 отделений банка в 61 экономически значимом регионе России.

С 1 января 2019 года банк «Открытие» объединится с «Бинбанком», клиенты получат широкую сеть отделений и лучшие продукты объединенного банка.