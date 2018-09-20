В Перми водитель «Яндек.Такси» распылил газовый баллончик в лицо пассажиру

В Перми водитель «Яндек.Такси» распылил газовый баллончик в лицо пассажиру. Видеоролик был опубликован в соцсетях.

Инцидент произошел вечером в среду, 19 сентября, в центре города. На видео запечатлен момент, когда автомобиль такси внезапно остановился посреди дороги и вытолкнул с переднего сиденья пассажира.

После чего произошел конфликт, в результате которого водитель разбрызгал в лицо пермяка газовый баллончик. Пострадавшему мужчине помогли очевидцы, пишут «Новости Перми».

Напомним, в Перми перед судом предстанет водитель Uber, изнасиловавший 23-летнюю пассажирку.