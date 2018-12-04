«Нефтехимик» на выезде обыграл минское «Динамо»

Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл «Динамо-Минск» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Минске и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. В составе «Динамо» единственную шайбу забросил Алексей Терещенко на 9-й минуте. В «Нефтехимике» отличились Дамир Шарипзянов (34-я) и Юусо Пуустинен (43-я).

Следующую игру нижнекамцы проведут 6 декабря на выезде против «Витязя».

Ранее «Нефтехимик» на своем льду уступил череповецкой «Северстали». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.