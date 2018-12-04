«Нефтехимик» на выезде обыграл минское «Динамо»
Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл «Динамо-Минск» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Минске и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. В составе «Динамо» единственную шайбу забросил Алексей Терещенко на 9-й минуте. В «Нефтехимике» отличились Дамир Шарипзянов (34-я) и Юусо Пуустинен (43-я).
Следующую игру нижнекамцы проведут 6 декабря на выезде против «Витязя».
Ранее «Нефтехимик» на своем льду уступил череповецкой «Северстали». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.СпортХоккей Татарстан
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