«Нефтехимик» уступил «Северстали»
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Северстали» (Череповец) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Нефтехимика» голы реализовали Микаэль Руохомаа (26-я минута) и Глеб Семенов (45-я). Соперник ответил шайбами Александра Щербина (10-я), Олега Яшина (31-я) и Максима Рыбина (58-я).
Следующую игру «Нефтехимик» проведет с минским «Динамо» 4 декабря, «Северсталь» встретится с казанским «Ак Барсом» 3 декабря.
Ранее нижнекамцы проиграли «Локомотиву» из Ярославля со счетом 3:4.СпортХоккей Татарстан
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