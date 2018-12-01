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«Нефтехимик» уступил «Северстали»

19:28, 01.12.2018
«Нефтехимик» уступил «Северстали»
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Северстали» (Череповец) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Нефтехимика» голы реализовали Микаэль Руохомаа (26-я минута) и Глеб Семенов (45-я). Соперник ответил шайбами Александра Щербина (10-я), Олега Яшина (31-я) и Максима Рыбина (58-я).

Следующую игру «Нефтехимик» проведет с минским «Динамо» 4 декабря, «Северсталь» встретится с казанским «Ак Барсом» 3 декабря.

Ранее нижнекамцы проиграли «Локомотиву» из Ярославля со счетом 3:4.

СпортХоккей Татарстан
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