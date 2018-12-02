Вячеслав Основин: «В Казани начинаю для себя сезон заново»
Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Основин прокомментировал свой переезд в Казань из Уфы. 2 декабря игрок провел первую тренировку с командой.
– Могу сказать, что я о предстоящем обмене ничего не знал и ничего не решал. Поэтому спасибо, что я здесь. Оказаться здесь приятно, только положительные впечатления. Начинаем сезон заново.
– Первую тренировку провели. Какие общие впечатления от команды, атмосферы, ребят?
– Все хорошо. Со всеми ребятами знаком. Хоть и не близко, но всех знаю. Дальше будет легче, я думаю, ребята помогают. Всё прекрасно, готовимся к игре.
– Когда заходили на тренировку, перекинулись парой слов с тренерским штабом. Говорили о чем-то конкретном или это было просто приветствие?
– Думаю, это останется между мной и Зинэтулой Хайдяровичем.
– На базу уже заселились?
– Да, приехал 1 декабря вечером. Все показали, разместили. Не было времени пройтись, что-то узнать – приехал поздно, свалился спать, долго добирался. Думаю, будет время – познакомлюсь со всем поближе, — приводит слова Основина официальный сайт казанского клуба.
Напомним, что на днях «Ак Барс» и «Салават Юлаев» произвели обмен игроками. В Казань отправились нападающие Вячеслав Основин и Савелий Кувардин, а также защитник Александр Ляхов, а в Уфу — Александр Бурмистров.СпортХоккей Татарстан
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