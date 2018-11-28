«Нефтехимик» уступил «Локомотиву» по буллитам
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Локомотиву» из Ярославляв матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра прошла в Нижнекамске и завершилась в серии буллитов со счетом 3:4 в пользу гостей. В составе «Нефтехимика» отличились Рафаэль Бикмуллин, Дамир Мусин и Юусо Пуустинен. Соперник ответил шайбами Максима Афанасьева, Якуба Накладала и Андрея Локтионова.
Ранее «Ак Барс» победил «Нефтехимик» со счетом 3:1. 1 декабря команда сыграет против «Северстали».СпортХоккей Татарстан
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