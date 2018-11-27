В Москве пройдет World Smart Energy Summit Russia

Ведущие международные и российские эксперты обсудят цифровое будущее энергетики

26—27 марта 2019 года в Москве состоится III World Smart Energy Summit Russia, посвященный внедрению новых моделей управления энергетикой на основе интернета вещей, управления большими данными искусственного интеллекта, а также будущему энергоэффективных городов, зданий и сферы ЖКХ.

«Мировая экономика беременна цифровизацией», — сказал президент Российской Федерации Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

Глобальная тенденция не обошла и Россию: еще в 2017 году цифровизация экономики была включена в перечень основных направлений стратегического развития страны до 2025 года. Частью цифровой экономики выступает цифровая энергетика — программа цифровизации всех отраслей топливно-энергетического комплекса: электроэнергетики, нефтегаза и угольной сферы.

В ближайшие годы Россия может стать уникальной площадкой для реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных с использованием IT-технологий. Новые конфигурации энергосистем уже называют интернетом энергии (Internet of Energy, IoE).

World Smart Energy Summit Russia третий год выступает дискуссионной площадкой, представляющей новый взгляд на развитие энергетики и управление энергоресурсами. Благодаря привлечению к дискуссии ведущих мировых экспертов и презентации реальных кейсов участники саммита получают уникальную возможность выбрать решения, позволяющие оптимизировать издержки, повысить уровень безопасности и улучшить экономические показатели своих проектов, а также по-новому взглянуть на развитие энергетической отрасли России и мира.

В 2018 году World Smart Energy Summit Russia стал одним из крупнейших отраслевых мероприятий, собрав более 400 участников из 11 стран мира. Более 80 спикеров из Франции, Дании, Финляндии, Великобритании, Германии, Бельгии, Голландии и других стран делились опытом использования «умных» технологий для промышленных производств, городов и жилых зданий.

Участие в мероприятии приняли «Росэнергоатом», «Газпромнефть», «Транснефтьэнерго», «Татэнерго», «Русэнергосбыт», госкорпорация «Роснано», «Иркутская нефтяная компания», «НТЦ ФСК ЕЭС», «ЛЕМ Россия», «СмоленскАтомЭнегосбыт», «Россети», «Сибур Холдинг», «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», Группа НЛМК, ГУП РК «Крымэнерго», «Башкирская электросетевая компания», «Объединенная энергетическая компания», Фонд стратегического развития энергетики «Форсайт» и другие.

В 2019 году программа предполагает 6 ключевых потоков для презентации практики и последних разработок и решений в области интеллектуальной энергетики: «Цифровизация» «Распределенная энергетика», «Промышленная энергетика», «Энергетика и ЖКХ», «Энергоэффективные города и здания», «EnergyTechHub».

Цель саммита World Smart Energy Summit Russia:

объединить лидеров крупнейших энергетических, промышленных предприятий и ведущих мировых экспертов в области инновационных, цифровых и интернет-решений для энергетической сферы;

представить лучший мировой опыт перехода на новые модели генерации, распределения, управления и накопления энергии;

презентовать лучшие мировые проекты реализации комплексных программ по «умной» энергетике, энергоэффективности и внедрению инновационных технологий на предприятиях, ЖКХ и зданиях;

познакомить участников саммита с перспективными решениями как от крупных ИТ-компаний России и мира, так и со стартап решениями ведущих мировых акселераторов.

Организатором World Smart Energy Summit Russia выступает Redenex—консалтинговая компания в области интернета вещей, цифровой энергетики, кибербезопасности, больших данных, VR, AR, AI и системной интеграции.

Подробнее о мероприятии на сайте www.smartenergysummit.ru

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