«Салават Юлаев» попробует взять реванш у «Автомобилиста»

Фото: hcsalavat

Во вторник, 27 ноября, «Салават Юлаев» на своем льду примет лидера Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги — «Автомобилист» из Екатеринбурга.

В первом матче сезона между этими соперниками в Екатеринбурге «автомобилистам» удалось одержать победу с минимальным счетом 1:0. С таким же обидным результатом уфимцы уступили недавно в Новосибирске аутсайдеру сезона «Сибири».

Тем не менее, в своем предыдущем матче «Салават Юлаев» разгромил в день рождения клуба минское «Динамо» — 6:1.

Екатеринбуржцы после впечатляющей победной серии в трех последних матчах потерпели три поражения дома — от «Нефтехимика», нижегородского «Торпедо» и «Ак Барса».

Поединок на «Уфа-Арене» стартует в 17.00 мск.





