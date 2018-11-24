«Нефтехимик» в овертайме уступил «Металлургу»

Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде в овертайме уступил «Металлургу» (Магнитогорск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра проходила в Магнитогорске на «Арене-Металлург» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе «Металлурга» отличились Михал Булирж (3-я минута и 38-я), Виктор Антипин (21-я). Победу хозяевам принес точный бросок Мэтта Эллисона в овертайме (62-я). За «Нефтехимик» отличились Эмиль Галимов (23-я), Илья Аркалов (24-я) и Йоонас Няттинен (40-я).

После 33 игр «Металлург» идет на четвертом месте в Восточной конференции с 43 очками. «Нефтехимик» после 31 игры занимает восьмое место, имея 29 очков.

Следующий матч нижнекамцы проведут на выезде против казанского «Ак Барса» 26 ноября.

В прошлом поединке «Нефтехимик» проиграл челябинскому «Трактору». Матч закончился со счетом 3:2.