Теему Хартикайнен: «Салавату Юлаеву» предстоят девять матчей день через день, это непросто»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен поделился ожиданиями от предстоящей четырехматчевой домашней серии.

«Из последних четырех игр мы выиграли три и взяли шесть очков. Встреча в Новосибирске сложилась неудачно для всей команды, и все решила одна шайба. Приятно вернуться домой, где нас ждет четырехматчевая серия на «Уфа-Арене».

У нас было несколько дней для восстановления сил, и теперь мы готовы упорно тренироваться. Иногда очень полезно менять тренировочный процесс и пробовать разные упражнения.



Взять реванш у «Автомобилиста»? Матч в Екатеринбурге закончился для нас обидным поражением, ведь мы действительно играли очень хорошо в той игре. Но мы должны выигрывать в каждой встрече. Нам предстоит сыграть девять матчей через день перед паузой на Евротур — будет непросто», — приводит слова Хартикайнена официальный сайт уфимского клуба.

Ближайший матч «Салават Юлаев» проведет в воскресенье в Уфе и примет минское «Динамо».