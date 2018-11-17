В Ульяновске полицейский подозревается в смертельном наезде на пешехода

Следком возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего оперуполномоченного УМВД РФ по Ульяновской области. Он подозревается в смертельном наезде на пешехода.

В МВД проводят служебную проверку, передает ТАСС.

«Если вина сотрудника будет уставлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — передает агентство слова представителя пресс-службы областного УМВД.

При этом по версии следствия, вечером в пятницу подозреваемый за рулем ВАЗ-2170, не справился с управлением и сбил 38-летнего пешехода, последний скончался. По данным пресс-службы СУ СКР по области, на сегодня назначены необходимые экспертизы и проводятся допросы свидетелей.