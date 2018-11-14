Исполком Набережных Челнов одобрил планировку скандальных земель в двух микрорайонах

Комиссия исполкома Набережных Челнов по итогам публичных слушаний одобрила планировку скандальных земельных участков в 14-м и 37-м микрорайонах.

Участок площадью 22,3 тыс. кв. м в 14-м микрорайоне будет застраивать ООО «Современное строительство», а участок на территории 37-го жилого микрорайона площадью 4,6 тыс. кв. м — ООО «Авангард-Ч», сообщается на сайте исполкома.

Как передает Chelny-biz.ru, против застройки обоих участков выступили местные жители. На публичных слушаниях активисты возмутились тем, что вместо предусмотренных ранее социальных объектов — школы и поликлиники — там будут построены многоэтажные дома.