Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман стал ведущим «Эха Москвы»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман стал сотрудником радиостанции «Эхо Москвы».

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов уточнил, что что Ройзман будет одним из ведущих программ «Персонально Ваш» и «Особое мнение», а также «2018» и разных исторических передач. Кроме того, Ройзман будет писать также для рубрики «Дилетант», передает ТАСС.



«Эфиры начнем вводить через неделю», — добавил Венедиктов.

