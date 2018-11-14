Новости технологий

14:30 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман стал ведущим «Эха Москвы»

14:24, 14.11.2018

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман стал сотрудником радиостанции «Эхо Москвы».

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов уточнил, что что Ройзман будет одним из ведущих программ «Персонально Ваш» и «Особое мнение», а также «2018» и разных исторических передач. Кроме того, Ройзман будет писать также для рубрики «Дилетант», передает ТАСС.

«Эфиры начнем вводить через неделю», — добавил Венедиктов.

ТехнологииМедиа
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты