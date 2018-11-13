Цифровизация за четыре года уничтожит 75 млн рабочих мест

Директор по маркетингу компании «Цифра» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга) Илья Муратов заявил, что цифровизация за четыре года уничтожит 75 млн рабочих мест. Об этом он рассказал на IV Машиностроительном кластерном форуме «Цифровая трансформация в промышленности. Международный опыт и российская практика» в Набережных Челнах.

По его словам, об этом говорится в исследовании Международного экономического форума. Однако в результате цифровизации появится и 130 млн новых рабочих мест, добавил он.

При этом Муратов отметил, что в России всего 60% компаний готовы вкладываться в переобучение сотрудников, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее гендиректор «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон рассказал, что цифровизация может привести к росту высвобожденной рабочей силы и увеличению безработицы.