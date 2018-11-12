Продажи смартфона Samsung с гибким экраном могут стартовать в марте 2019 года

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует начать продажи смартфона Galaxy F с гибким экраном в марте 2019 года.



Обозреватели считают, что презентация смартфона с гибким экраном может состояться на международной выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в феврале, а на март запланирован официальный старт продаж, передает агентство Yonhap со ссылкой на источники в индустрии.

Отмечается, что модель будет стоить 1,8 тыс. долларов. По словам главы подразделения IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донга Джин Ко, будет выпущено не менее 1 млн Galaxy F.

Ранее Samsung презентовала смартфон Galaxy A9 с четырьмя камерами.