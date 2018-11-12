Новости технологий

09:11 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Продажи смартфона Samsung с гибким экраном могут стартовать в марте 2019 года

08:04, 12.11.2018
Продажи смартфона Samsung с гибким экраном могут стартовать в марте 2019 года
Фото: samsung.com

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует начать продажи смартфона Galaxy F с гибким экраном в марте 2019 года.

Обозреватели считают, что презентация смартфона с гибким экраном может состояться на международной выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в феврале, а на март запланирован официальный старт продаж, передает агентство Yonhap со ссылкой на источники в индустрии.

Отмечается, что модель будет стоить 1,8 тыс. долларов. По словам главы подразделения IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донга Джин Ко, будет выпущено не менее 1 млн Galaxy F.

Ранее Samsung презентовала смартфон Galaxy A9 с четырьмя камерами.

ТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты