Гендиректор ТНВ намерен финансировать студии за интересный контент на татарском языке

Руководитель телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильшат Аминов заявил, что намерен находить средства и платить местным студиям за интересный контент на татарском языке.

«Мы должны подтолкнуть развитие контента в татарском сегменте, а для этого надо создать условия и потребности» — считает Аминов.

«Я буду сейчас эти деньги изыскивать и платить», — ответил гендиректор ТНВ на вопрос о том, будет ли он финансировать людей, которые создают студии и делают интересный контент.

«Я хочу перейти на проектное финансирование. Понимаю, что это сложно, что не все коллеги поддержат, но мы должны понимать — за этим будущее» — рассказал Аминов в интервью гендиректору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину.

Напомним, что 12 ноябряначнет полноценное вещание детский татарский телеканал «Шаян ТВ». До этого он работал в тестовом режиме в рамках ТНВ.