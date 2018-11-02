ТНВ продолжит вещать на привычной кнопке после реформы цифрового вещания

С января 2019 года телевизионное вещание в аналоговом формате в России будет сокращено. Государство перестанет субсидировать телевизионные каналы по распространению сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Это касается обязательных общедоступных каналов: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Культура», «Карусель» и других.

При этом только 70% россиян имеют оборудование для просмотра цифрового телевидения. По заявлениям властей, решить проблему можно будет путем подключения специальной цифровой приставки к старой модели.

Телеканал «Новый Век» продолжит вещание на привычной кнопке и после 1 января 2019 года. Об этом рассказал заместитель технического директора по ТВ — главный инженер телерадиокомпании Сергей Петров.

— С 2019 года Минсвязи прекращает финансировать федеральные каналы. Между тем по всей России (в том числе и на территории Татарстана) есть аналоговые передатчики центральных каналов. Согласно нововведениям, в регионах с населением до 100 тыс. человек эти передатчики будут отключены. Федеральные каналы с экранов исчезнут, останется только ТНВ: все передатчики ТНВ, которые работали в Татарстане, остаются и продолжат свою работу. В приеме телеканала «Новый Век» ничего не изменится, — сообщил Петров.

По его словам, телеканал вещает и в цифре, и в HD (это, в частности, возможно в Казани, пока — в тестовом режиме). Сергей Петров также объяснил, сможет ли обычная телеантенна ловить ТНВ:

— Частота нашего канала не изменится, следовательно, у кого ловился сигнал на такую антенну, так и будет ловиться. Другое дело, что где-то в районах, в глубинке, есть места, где «рогатые» антенны просто бессильны. Но отсутствие сигнала в этом случае не связано с изменениями в вещании. Для хорошего приема сигнала в таких местах просто нужно иметь дециметровую антенну, — уточнил Сергей Петров.