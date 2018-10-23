Скончался автор песен Кикабидзе и Киркорова Владимир Дагуров

В Москве на 79-м году скончался член Союза писателей СССР поэт Владимир Дагуров.

Поэт будет похоронен 24 октября на Перепечинском кладбище, говорится в сообщении на сайте Центрального дома литераторов.

Дагуров родился в 1940 году в Нальчике в семье бурятского поэта Геннадия Дагурова. Песни на его стихотворения исполняли Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский.



Напомним, что в августе на 74-м году жизни скончался поэт-песенник Николай Зиновьев. Песни на его стихи вошли в репертуар Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева.