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Умер автор песен Пугачевой и Ротару Николай Зиновьев

17:59, 17.08.2018

Поэт-песенник Николай Зиновьев скончался на 74-м году жизни. Прощание с поэтом пройдет в воскресенье, 19 августа.

Зиновьева похоронят на Химкинском кладбище, сообщает Клуб писателей Центрального дома литераторов.

Поэт многократно становился лауреатом фестиваля «Песня года». С ним сотрудничали композиторы Эдуард Артемьев, Раймонд Паулс, Игорь Николаев. Песни на его стихи вошли в репертуар Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева.

Накануне СМИ сообщили о смерти «королевы соула» Ареты Франклин.

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