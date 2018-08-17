Умер автор песен Пугачевой и Ротару Николай Зиновьев
Поэт-песенник Николай Зиновьев скончался на 74-м году жизни. Прощание с поэтом пройдет в воскресенье, 19 августа.
Зиновьева похоронят на Химкинском кладбище, сообщает Клуб писателей Центрального дома литераторов.
Поэт многократно становился лауреатом фестиваля «Песня года». С ним сотрудничали композиторы Эдуард Артемьев, Раймонд Паулс, Игорь Николаев. Песни на его стихи вошли в репертуар Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева.
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