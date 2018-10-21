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Площадь пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе возросла до 1000 кв. м

08:33, 21.10.2018

МЧС России сообщило, что пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе продолжает распространяться.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания, возникшего в цехе электролиза, составила 650 кв. м и что пожар локализован.

«Локализация пожара на территории завода «Электроцинк» отменена, площадь увеличилась до 1000 кв. м», — передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что в результате пожара произошло частичное обрушение кровли цеха и части стены.

Пожар на заводе «Электроцинк» вспыхнул в ночь на воскресенье, 21 октября. В ходе тушения погиб один пожарный и пострадали двое. Среди работников завода пострадавших нет.

Происшествия
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