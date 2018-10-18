АСВ не смогло оспорить сделки «ИнтехБанка» на сумму около 27 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов не смогло обжаловать решения предыдущих инстанций о признании законными сделок ПАО «ИнтехБанк» на сумму около 27 млн рублей.

Почти все оспариваемые операции связаны со снятием со счетов в банке денег физлицами. Управляющий попросил суд признать недействительными сделки с 25 ноября по 15 декабря 2016 года на сумму 25,1 млн рублей. Еще 1,7 млн рублей агентство хотело потребовать с ООО «Торгснаб Групп». Данные опубликовал конкурсный управляющий.

Ранее управляющий не смог оспорить снятие 90 млн рублей и 0,5 млн долларов в «ИнтехБанке».