Александр Бурмистров: «У нас всегда так было — игроки набирали немного очков»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в преддверии матча против финского «Йокерита» дал оценку соперника.

— Как настроение в команде? На оставшиеся два матча домашней серии «Ак Барсу» остались самые интересные соперники.

— Настроение хорошее, готовимся к хорошей игре. Надеемся, что придет много болельщиков сегодня, которые нас поддержат. Подготовка идет полным ходом — мы знаем, против кого играем. Знаем, что «Йокерит» — быстрая, техничная команда, хорошо играет как в атаке, так и в обороне. Так что будем гнуть свою линию.

— В межсезонье «Йокерит» покинул молодой форвард Элли Толванен. Это ослабило команду?

— В том году я провел против «Йокерита» только один матч. Они тогда хорошо играли. Думаю, и без Толванена будут так же выглядеть.

— Сразу семь игроков «Йокерита» уже набрали больше десяти очков, у «Ак Барса» таких хоккеистов только четыре. Сложно ли будет противостоять такой вариативной атаке?

— Думаю, «Йокерит» не единственная команда в лиге с такими показателями. А у нас всегда так было — игроки набирали немного очков. Но мы знаем, что это техничная команда, хорошо играющая в атаке. Постараемся показать свой хоккей и как можно меньше пропустить.