Finnish Business goes Kazan

С 17 по 18 октября Финско-Российская торговая палата (ФРТП) проводит ежегодную бизнес-миссию финских компаний в рамках делового форума «Finnish Business goes Kazan 2018» в столице Татарстана. Мероприятие организуется в сотрудничестве с сетью Team Finland и Посольством Финляндии в Москве при поддержке правительства Республики Татарстан. Возглавит бизнес-делегацию посол Финляндии в России Микко Хаутала.

В рамках программы форума состоятся презентации успешных финских компаний, зарекомендовавших себя на российском рынке, пройдут открытые дискуссии по вопросам новых видов учебной среды, тенденций в сфере жилой недвижимости, а также будут представлены возможности особых экономических зон и инвестиционный потенциал региона.

Ключевой задачей мероприятия является установление новых партнерских контактов с финским бизнес-сообществом. Все условия для плодотворного делового общения в ходе форума будут созданы на площадке Meet&Greet.

Российские участники получат уникальную возможность наладить прямые контакты с ведущими финскими производителями, а также назначить отраслевые встречи с предприятиями по индивидуальному запросу.

Форум начал свою историю в 2011 году. Предыдущие мероприятия проходили в крупных российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. За 8 лет работы Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для обсуждения вопросов финско-российского сотрудничества и реализации совместных проектов, а также платформы для поиска наиболее качественных производителей финских товаров и услуг.

«Бизнес-диалог между Финляндией и Татарстаном — активный, заинтересованность в сотрудничестве — обоюдная. Вполне естественно, что мы решили перенести крупнейшее ежегодное деловое событие в финско-российской деловой жизни в Казань. Бизнес-форум «Finnish Business in Kazan» соединяет бизнесменов и политиков, создает новые контакты и укрепляет уже действующее сотрудничество», — говорит генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен.

Татарстан является одним из наиболее емких рынков России по своей покупательной способности. В этом году он занял третье место в «Рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России». Кроме того, в Казани есть спрос на финское ноу-хау. В России работает 900 финских компаний, широко представляющих различные сферы деятельности. Финские предприятия известны как надежные деловые партнёры, их продукция известна своим высоким качеством.

«Мы, финны, можем предложить лучшие варианты как частным потребителям, так и крупным компаниям-инвесторам. Предпосылкой взаимовыгодного сотрудничества являются работающие отношения с органами власти и хорошие партнеры. Именно для их установления и укрепления мы и едем в Татарстан, где административные структуры и деловые круги известны своим открытым подходом к международному сотрудничеству», — говорит посол Финляндии в России Микко Хаутала.

На мероприятии финские решения представлены во всем многообразии. Это и образование, и сектор услуг, и экологическое ноу-хау, строительство, здравоохранение, а также промышленные технологии и оборудование. В то же время мероприятие предоставляет и финнам отличную возможность изучить Татарстан, его деловую жизнь и возможности для бизнеса.

«Несмотря на современные цифровые инструменты и возможности удаленного участия, нам необходимы также настоящие личные встречи с клиентами и физическое присутствие на рынке. Наше мероприятие создает отличные условия для этого», — говорит глава ФРТП Яана Реколайнен.

«За прошедшие годы данное мероприятие превратилось в востребованную открытую площадку для содержательной дискуссии делового сообщества. Насыщенная программа нынешнего форума позволит представить новые инновационные тенденции в области жилой недвижимости, учебной среды, открыть широкие возможности и перспективы развития особых экономических зон, а также поделиться успехами финского бизнеса», — говорит президент Татарстана Рустам Минниханов.

Партнерами мероприятия являются финские компании ЮИТ, Isku, Finnish Education Group и Kiilto, а также особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Татарстане «Алабуга».

Более подробная информация на официальном сайте мероприятия https://www.svkk.ru/fbrussia/