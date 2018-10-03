Прошел очередной игровой день ВХЛ. «Барс» и ЦСК ВВС проиграли, «Лада» — победила
Команды Высшей хоккейной лиги провели очередные матчи регулярного чемпионата. Самарский ЦСК ВВС по буллитам проиграл карагандинской «Сарыарке», казанский «Барс» уступил московской «Звезде», «Рубин» победил «Горняк», тольяттинская «Лада» обыграла усть-каменогорское «Торпедо», ХК «Саров» потерпел поражение от «Бурана», а пензенский «Дизель» оказался слабее «Химика».
«Рубин» — «Горняк» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
«Югра» — «Южный Урал» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
«Лада» — «Торпедо» У-К — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
ЦСК ВВС — «Сарыарка» — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
ХК «Саров» — «Буран» — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
ХК «Тамбов» — ХК «Рязань» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
«Барс» — «Звезда» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
«Дизель» — «Химик» — 4:5 (2:2, 1:1, 1:2)СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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