В «Ижсталь» вернулся защитник Евгений Банцерев

В «Ижсталь» после годичного перерыва вернулся защитник Евгений Банцерев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Удмуртии.

Минувший сезон он провел в воронежском «Буране», в составе которого в 43 матчах набрал 14 (9+5) результативных баллов при коэффициенте полезности «минус 23». С Банцеревым подписан контракт до конца сезона.

Тем временем «Ижсталь» отправилась на выездные матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги по маршруту Нефтекамск — Альметьевск, где ее соперниками станут «Торос» и «Нефтяник».

Удмуртская команда занимает 26-е место в турнирной таблице, набрав пять очков в семи матчах.