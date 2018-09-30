Новости общества

11:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Уфе зафиксированы самые низкие цены на бензин в ПФО

09:45, 30.09.2018
В Уфе зафиксированы самые низкие цены на бензин в ПФО
Фото: pixabay.com

В Уфе стоимость бензина является самой низкой среди субъектов Приволжского федерального округа. Данные приводит Росстат.

По информации аналитиков, средняя стоимость одного литра топлива в Уфе составляет 41,59 рублей. АИ-92 стоит 40,59 рублей. Кроме того, в регионе упали цены в сентябре на бензин: АИ-95 оценивается в 43,63 рубля, АИ-98 — 47,87 рублей и дизельное топливо — 43,85 рубля.

Самый дорогой бензин среди субъектов ПФО зафиксирован в Чебоксарах — 43,74 рубля. Среднероссийский показатель — 43,23 рубля.

Напомним, ранее стало известно, что Минэнерго предложило начать досрочно субсидировать цены на бензин.

Общество Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты