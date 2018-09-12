Минэнерго предложило начать досрочно субсидировать цены на бензин — СМИ

Минэнерго России предложило правительству начать субсидировать цены на бензин с октября 2018 года. До этого субсидирование предполагалось начать с января 2019 года.

Из-за изменений макроусловий чиновники «все пересчитали» и поняли, что принимать меры нужно раньше, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и одному из профильных министерств.

«Демпфер считался исходя из $60 за баррель нефти марки Brent и 58,5 рубля за доллар: думали, что цены на нефть к концу года упадут», — заявил источник.

По словам другого источника, правительство договорилось с нефтяниками, что «осенью позволит им потихоньку отпускать цены на бензин». Отмечается, что введение субсидий в октябре позволит избежать слишком резкого роста цен на заправках.

При этом представитель Минфина отметил, что с 1 октября применение демпфирующей компоненты невозможно, эти расходы не заложены в законе о бюджете.



Ранее российский топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин на 10% из-за повышения акциза и НДС в 2019 году.

