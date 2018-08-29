Facebook к 2020 году полностью перейдет на возобновляемую энергию

Компания Facebook заявила, что к 2020 году полностью перейдет на возобновляемые источники энергии.

«Сегодня мы обязуемся сократить выбросы парниковых газов на 75% и задействовать наши глобальные операции со 100% возобновляемыми источниками энергии к концу 2020 года», — говорится в блоге компании.

Уточняется, что в 2015 году Facebook поставила себе цель дойти до 50% использования возобновляемой энергии в 2018 году. Эта планка была преодолена в 2017 году.

Ранее соцсеть Facebook заблокировала более 400 приложений из-за возможной утечки данных.