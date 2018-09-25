Грудинин потребовал 1 рубль компенсации от ВГТРК из-за программы о его разводе
Бывший кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин подал иск в Савеловский суд Москвы на ВГТРК с требованием взыскать с компании 1 рубль моральной компенсации по иску о защите деловой репутации.
В иске Грудинин также просит опровергнуть недостоверные сведения о его бракоразводном процессе, прозвучавшие в ходе передачи «Прямой эфир» от 12 июля 2018 года.
По словам пресс-секретаря суда Марии Михайловой, первое заседание по существу состоится 31 октября, передает РАПСИ.
Напомним, что Грудинин официально развелся со своей женой Ириной в июле этого года. В середине сентября Видновский городской суд Московской области арестовал все акции политика в Совхозе имени Ленина из-за его судебного разбирательства с бывшей супругой.Происшествия
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