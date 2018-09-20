Подсудимый Надыр Хайруллин: 24 миллиона не брал, поскольку их у застройщика не было

Оригинальным способом пытается доказать, что не брал денег у застройщика таунхаусов в поселке Вознесенское, представший перед судом по обвинению в мошенничестве депутат Казгордумы от «Единой России», учредитель и гендиректор ООО «Мойдодыр-Казань» Надыр Хайруллин. Он утверждает, что у застройщика вообще не было и не могло быть 24 миллионов рублей, которые, по версии следствия, тот ему передал для дальнейшей передачи чиновнику из управления градостроительных разрешений «на нужды горисполкома», чтобы избежать сноса незаконно возведенных жилых зданий.

Накануне в Приволжском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела Надыра Хайруллина — судебный процесс, который тянется с ноября прошлого года, перешел в стадию прений. На судебном заседании выяснилось, что депутат гол как сокол — даже автомобиль был вынужден взять в кредит. А адвокат Надыра Хайруллина Елена Устратова попросила приобщить к материалам судебного дела документы, свидетельствующие, по мнению защиты, что потерпевший застройщик Альберт Кабиров не только не имел возможности передать Надыру Хайруллину баснословную сумму для дачи взятки, но и вообще такими деньгами не мог располагать. Подробности, прозвучавшие в зале суда, — в материале «Реального времени».