В Перми перед судом предстанет водитель Uber, изнасиловавший 23-летнюю пассажирку

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего водителя Uber, обвиняемого в изнасиловании пассажирки.

По данным следствия, 9 июля таксист, получив заказ в мобильном приложении, прибыл к одному из кафе Перми. Во время поездки 23-летняя девушка уснула. Мужчина воспользовался данным фактом. Он уехал в лес, где изнасиловал потерпевшую, сообщили в региональном СУ СКР.

Добавим, ранее сообщалось, что водитель ездил по городу на дорогой иномарке. Что побудило его совершить данный поступок, не уточняется. Он полностью признал свою вину. На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале сентября пермский таксист получил 14 лет колонии за убийство пассажирки.