Чемпион мира Вячеслав Быков стал консультантом академии «Ак Барса»

Двукратный чемпион мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков и «Академия хоккея Ак Барс» заключили соглашение о сотрудничестве.

В нынешнем сезоне Быков будет консультировать научно-методический центр Академии хоккея и Центр развития игроков «Ак Барса». Также в рамках работы Быкова в Казани и Альметьевске запланировано проведение регулярных мастер-классов для игроков и семинаров для тренеров СДЮСШОР «Ак Барс», ДЮСШ «Динамо» и ДЮСШ «Нефтяник».

Вячеслав Быков, консультант «Академии хоккея Ак Барс»:

— Для меня почетно быть в системе хоккейного клуба «Ак Барс», и я рад, что вновь смогу поработать с Игорем Захаркиным, который уже более года сотрудничает с Академией хоккея.

Наша задача — подготовка нового поколения хоккеистов, которые смогут играть на высшем уровне. Вместе с развитием игровых навыков мы должны делать акцент на развитие личности, помня о том, что воспитание — и хоккейное, и человеческое — должно идти параллельно, — приводит слова чемпиона мира официальный сайт «Ак Барса».

Евгений Рычков, директор «Академии хоккея Ак Барс»:

— Вячеслав Быков — один из сильнейших хоккейных тренеров России, сотрудничество с профессионалами такого уровня — большая честь для нас. Мы рады, что Академия хоккея усиливается специалистами с мировым именем, и надеемся на плодотворное сотрудничество с Вячеславом Аркадьевичем.