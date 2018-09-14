Пользователи сообщили о сбое в работе AppStore

Пользователи сообщили о сбое в работе магазина приложений AppStore. Информация об этом появилась на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе магазина начались в 4 утра по московскому времени. Максимальное количество жалую зафиксировано около 11 часов. Больше половины пользователей (50%) сообщают о недоступности сайта AppStore, еще 30% не могут оформить заказ.

На неполадки указали жители из США, Великобритании, Германии, Малайзии, Японии и Австралии.

Напомним, что 17 мая произошел сбой в работе российского магазина AppStore. Пользователи испытывали проблемы с подключением.