Спортивный директор СЮ: «Семенов подходит нам по своим качествам — жесткий, опытный и авторитетный»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Роман Беляев прокомментировал подписание однолетнего контракта с новым защитником Алексеем Семеновым.



«Григорий Панин и Захар Арзамасцев выбыли на неопределенный срок и не помогут в ближайшее время, поэтому нам был необходим еще один защитник, так как впереди целый сезон.



После анализа трансферного рынка мы решили подписать Алексея Семенова. Этот защитник подходит нам по своим качествам — жесткий, опытный и авторитетный игрок, за плечами которого свыше 200 матчей в НХЛ. Многие игроки нашей команды его знают, проблем с адаптацией не должно возникнуть. Семенов обладает колоссальным опытом, который сможет пригодиться нам в течение длинного сезона», — приводит слова Беляева официальный сайт уфимцев.