Истребители США перехватили российские Ту-95 у берегов Аляски — СМИ

Истребители F-22 воздушных сил США перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 у берегов Аляски. Инцидент произошел 1 сентября.

«Два базирующихся на Аляске F-22 перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95 «Медведь», летевших в опознавательной зоне Аляски к югу от Алеутских островов», — цитирует представителя командования воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD Майкла Кучарека The Washington Free Beacon.

При этом, по словам Кучарека, российские бомбардировщики не нарушали границы воздушных пространств Канады или США.

Напомним, ранее четыре истребителя Японии поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря.