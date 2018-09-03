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В Казань едет Sting

14:00, 03.09.2018
В Казань едет Sting

В рамках совместного тура «44/876» STING&SHAGGY дадут концерт на сцене «Татнефть Арены» 7 ноября. Поклонников в Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге и Москве ждёт невероятно динамичное шоу.

Двухчасовое музыкальное путешествие уже названо одним из самых ожидаемых концертов года: два известнейших музыканта представят в России песни с недавно вышедшего альбома «44/876», а также исполнят любимые всеми хиты — «Every Breath You Take», «Englishman In New York», «Message In A Bottle», «It Wasn't Me», «Mr. Boombastic» и «Angel».

Казань, встречай! 7 ноября, «Татнефть Арена», STING & SHAGGY!
Билеты в продаже с 10.00 5 сентября на KASSIR.RU!

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