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Путин перечислил востребованные в будущем профессии

23:52, 01.09.2018
Путин перечислил востребованные в будущем профессии
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями олимпиад в образовательном центре «Сириус» в Сочи заявил, что в будущем самыми востребованными профессиями станут высокотехнологичные специальности.

«Это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и всё, что с ней связано, биология, сельское хозяйство», — цитирует Путина «РИА Новости».

Напомним, ранее «Реальное время» составило рейтинг самых востребованных и высокооплачиваемых профессий.

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