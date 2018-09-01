Путин перечислил востребованные в будущем профессии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями олимпиад в образовательном центре «Сириус» в Сочи заявил, что в будущем самыми востребованными профессиями станут высокотехнологичные специальности.

«Это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и всё, что с ней связано, биология, сельское хозяйство», — цитирует Путина «РИА Новости».

Напомним, ранее «Реальное время» составило рейтинг самых востребованных и высокооплачиваемых профессий.