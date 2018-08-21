Банк «Авангард» сообщил о сбое в работе интернет-сервисов

Технические неполадки сегодня произошли в работе сайта, интернет-банка и других сервисов банка «Авангард». Причиной сбоя стало повреждение кабелей при проведении дорожно-строительных работ рядом с серверным центром.

«Так московские дорожные службы на несколько часов могут в один момент лишить доступа 5 тыс. сотрудников банка к своим рабочим местам, свыше 1 млн клиентов доступа к своему банку»,— говорится в сообщении банка во «ВКонтакте».

В шестом часу вечера работоспособность сервисов была восстановлена.

«Все работает в штатном режиме. Еще раз приносим свои извинения за неудобства», — сообщили в банке.



Напомним, что на прошлой неделе сбой произошел в работе сервиса «Сбербанк Онлайн».