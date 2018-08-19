Facebook, WhatsApp и Instagram могут отключить шифрование в 2019 году

Правительство США потребовало от американской компании ослабить шифрование всех данных в Facebook, WhatsApp и Instagram.

Предполагается, что таким образом власть получит возможность в режиме реального времени получать доступ ко всем данным. Причиной для такого решения стало увеличившееся число преступлений с использованием электронных средств, сообщают «Известия».

Напомним, ранее военное управление СК РФ приобрело два чемодана с комплексом по извлечению данных из смартфонов и компьютеров iDC-8811 Forensic MagiCube от китайской компании MeyaPico для взлома Telegram.