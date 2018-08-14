Следком закупает оборудование из Китая для взлома Telegram и соцсетей

Военное управление СК РФ приобрело два чемодана с комплексом по извлечению данных из смартфонов и компьютеров iDC-8811 Forensic MagiCube от китайской компании MeyaPico. Покупка обойдется комитету в 5 млн рублей.



Согласно данным закупок, MagiCube («волшебный куб») способен искать и декодировать историю сообщений в мессенджерах Telegram, Skype, Viber и добывать данные из соцсетей, в том числе Facebook и Twitter.

При этом комплекс может взломать устройства с ОС Apple и Android и автоматически извлечь «идентификаторы владельца устройства» — имя, адрес электронной почты и номер телефона.



Отмечается, что с помощью этих комплексов будут расследоваться преступления в Центральном и Восточном военных округах.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Доступ к приложению ограничили до тех пор, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.