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Роскомнадзор рассказал, как защитить Google Docs от их выдачи в Яндексе

04:34, 28.07.2018
Роскомнадзор рассказал, как защитить Google Docs от их выдачи в Яндексе
Фото: minsvyaz.ru

Роскомнадзор дал рекомендации защите информации, хранящейся в Google Docs, от попадания в поисковик Яндекса.

Для решения проблемы в РКН предложили изучить настройки доступа в Google Docs и отключить доступ документов по ссылке. Также ведомство напомнило, что автор документа может ограничить действия, которые разрешено совершать в нем другим пользователям.

5 июля в поисковой выдаче «Яндекса» оказались документы пользователей сервиса Google Docs. Накануне ситуация повторилась.

Технологии
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