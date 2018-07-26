В Пермском крае задержана мать «погибшей от голода» девочки

В Краснокамске Пермского края задержали мать погибшей 14-летней девочки.

Женщина была отправлена в СИЗО после допроса в качестве подозреваемой. Следователь намерен обратиться с ходатайством в суд об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей, пишет «Коммерсант».

Женщина может являться виновницей гибели своей дочери. Как пишут местные СМИ, причина смерти ребенка — сильное истощение. По предварительной версии, школьницу не кормили все лето, у семьи не было денег даже на продукты.

Добавим, расследование уголовного дела по факту смерти девочки взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Также губернатор Пермского края Максим Решетников поручил организовать проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района, органов опеки и школы, где училась погибшая девочка.

Напомним, утром 16 июля года жительница Краснокамска увидев, что ее дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.