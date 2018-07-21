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Американские нефтяники призвали отказаться от новых санкций против России

16:30, 21.07.2018
Американские нефтяники призвали отказаться от новых санкций против России
Фото: mil.ru

Лоббисты американских нефтегазовых компаний пытаются убедить Конгресс США не ужесточать санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в парламенте.

Названия компаний не раскрываются. Уточняется только то, что обеспокоенность по поводу возможного ужесточения антироссийских санкций высказывает Российско-американская торговая палата. Ее членами являются, в частности, ExxonMobil, Shell и Chevron.

Напомним, что год американские компании уже призывали пересмотреть проект антироссийских санкций.

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