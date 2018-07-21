Американские нефтяники призвали отказаться от новых санкций против России

Лоббисты американских нефтегазовых компаний пытаются убедить Конгресс США не ужесточать санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в парламенте.



Названия компаний не раскрываются. Уточняется только то, что обеспокоенность по поводу возможного ужесточения антироссийских санкций высказывает Российско-американская торговая палата. Ее членами являются, в частности, ExxonMobil, Shell и Chevron.

Напомним, что год американские компании уже призывали пересмотреть проект антироссийских санкций.