Американские нефтяники призвали отказаться от новых санкций против России
Лоббисты американских нефтегазовых компаний пытаются убедить Конгресс США не ужесточать санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в парламенте.
Названия компаний не раскрываются. Уточняется только то, что обеспокоенность по поводу возможного ужесточения антироссийских санкций высказывает Российско-американская торговая палата. Ее членами являются, в частности, ExxonMobil, Shell и Chevron.
Напомним, что год американские компании уже призывали пересмотреть проект антироссийских санкций.ОбществоВласть
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