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Прокуратура потребовала посадить бывшего главу Йошкар-Олы на 13 лет

19:17, 18.07.2018
Прокуратура потребовала посадить бывшего главу Йошкар-Олы на 13 лет
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура потребовала приговорить бывшего главу Йошкар-Олы Павла Плотникова к 13 годам лишения свободы. Также гособвинитель потребовал оштрафовать бывшего чиновника на 34 млн рублей.

Прокурор попросил признать Плотникова виновным в «Незаконном участии в предпринимательской деятельности» и «Получении взятки», передает ТАСС. Однако по первой статье обвинение попросило освободить экс-мэра от наказания.

Напомним, что Плотников был задержан в декабре 2015 года. Следствие считает, что он получил от предпринимателя взятку в виде квартиры.

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