Прокуратура потребовала посадить бывшего главу Йошкар-Олы на 13 лет

Прокуратура потребовала приговорить бывшего главу Йошкар-Олы Павла Плотникова к 13 годам лишения свободы. Также гособвинитель потребовал оштрафовать бывшего чиновника на 34 млн рублей.

Прокурор попросил признать Плотникова виновным в «Незаконном участии в предпринимательской деятельности» и «Получении взятки», передает ТАСС. Однако по первой статье обвинение попросило освободить экс-мэра от наказания.

Напомним, что Плотников был задержан в декабре 2015 года. Следствие считает, что он получил от предпринимателя взятку в виде квартиры.