На телеканале ТНВ продолжается творческий конкурс «Талант»

Фото: PR-отдел АО ТРК "Новый Век"

Согласно условиям конкурса, участники должны создать новый телепродукт, который будет освещать современные актуальные темы, такие как, история татарского народа, история деревень Татарстана, прошлое и настоящее Республики Татарстан, фольклор, ознакомление с музыкальными инструментами тюркских народов, портрет творческих личностей. Работы по этим направлениям могут участвовать в номинациях: «Историческая» и «Литературно-музыкальная». Есть дополнительная номинация — «Шоу-программа». Ее рамки предусматривают создание креативных и эксклюзивных развлекательных проектов. Заявки можно подать до 31 августа.

Все затраты на реализацию проектов победителей берет на себя ТНВ. Победители в творческом состязании получат почетную награду: трансляцию авторской программы на главном телеканале республики и дальнейшее сотрудничество с ТНВ. Организаторы конкурса подчеркивают, что к участию принимаются видео работы исключительно на татарском языке. При оценке творческих работ жюри будет обращать особое внимание на такие критерии, как современный подход к освещаемой теме, национальный колорит, уровень грамотности, креативность, знание литературного татарского языка и оригинальность содержания.

— В свое время я посмотрел короткометражные киргизские фильмы длительностью в 7 минут. Несмотря на короткий хронометраж, после просмотра картин почувствовал, что заглянул в вечность и впоследствии думал об этих работах. Очень хотелось бы, чтобы новые телепередачи на ТНВ были яркими, самобытными, запоминающимися. Чтобы этот контент в душе людей оставил след. Одним словом, ТНВ открывает новые таланты. Добро пожаловать к нам на телевидение!» — отметил исполнительный директор «ТНВ» Айрат Сибагатуллин.

Всем желающим принять участие необходимо успеть прислать свои видео работы, соответствующие условиям конкурса до 31 августа на телеканал ТНВ на почту: pr_tnv@mail.ru. Подведение итогов и награждение победителей будет проходить во втором туре в сентябре 2018 года.