Евгений Скачков подписал контракт с «Нефтехимиком»

Нижнекамский клуб подписал с нападающим пробный контракт, сообщает официальный сайт «волков».

Форвард имеет большой опыт выступления в отечественном хоккее за такие клубы, как «Ак Барс», «Трактор», «Торпедо», СКА, «Салават Юлаев» и ХК «Сочи». В его активе 433 матча в КХЛ и 189 (90+99) набранных очков.

Последний свой сезон хоккеист провел в ханты-мансийской «Югре». Здесь Скачков провел 28 матчей и набрал 7 (1+6) очков.

Напомним, что нижнекамская команда вышла из отпуска из приступила к медосмотру на своей домашней «Нефтехим Арене». В межсезонье «волки» сыграют на Кубке президента Казахстана и Кубке президента Башкортостана.